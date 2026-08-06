Filterpåse RCV 5 (set med 3)

De högkvalitativa fleecefilterpåsarna säkerställer enkel och hygienisk borttagning av smuts och damm från stationen; speciellt framtagna för dammstationen till RCV 5.

Filterpåsarna är tillverkade av rivtåligt fleecematerial och är skräddarsydda för dammstationen till RCV 5 och imponerar med extremt robust material och hög dammhållning. Detta säkerställer konsekvent hög sugkraft för stationen, vilket innebär att robotdammsugaren kan användas ännu mer autonomt. Tre påsar ingår i leveransen.

Egenskaper och fördelar
Fleecematerial för utmärkt dammhållning och konstant sugkraft
Rivtåligt fleecematerial som är speciellt lämpat för längre applikationer
Låsbar dammöppning för hygienisk kassering av filterpåsen
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 3
Färg Vit
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 185 x 155 x 145
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Hårda golv
  • Lågluggade mattor