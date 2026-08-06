Filterpåsarna är tillverkade av rivtåligt fleecematerial och är skräddarsydda för dammstationen till RCV 5 och imponerar med extremt robust material och hög dammhållning. Detta säkerställer konsekvent hög sugkraft för stationen, vilket innebär att robotdammsugaren kan användas ännu mer autonomt. Tre påsar ingår i leveransen.