Filterpåse RCV 5 (set med 3)
De högkvalitativa fleecefilterpåsarna säkerställer enkel och hygienisk borttagning av smuts och damm från stationen; speciellt framtagna för dammstationen till RCV 5.
Filterpåsarna är tillverkade av rivtåligt fleecematerial och är skräddarsydda för dammstationen till RCV 5 och imponerar med extremt robust material och hög dammhållning. Detta säkerställer konsekvent hög sugkraft för stationen, vilket innebär att robotdammsugaren kan användas ännu mer autonomt. Tre påsar ingår i leveransen.
Egenskaper och fördelar
Fleecematerial för utmärkt dammhållning och konstant sugkraft
Rivtåligt fleecematerial som är speciellt lämpat för längre applikationer
Låsbar dammöppning för hygienisk kassering av filterpåsen
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|3
|Färg
|Vit
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|185 x 155 x 145
Användningsområden
- Hårda golv
- Lågluggade mattor