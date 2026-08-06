Filterpåse Renovation WD 4-6
En speciell fleecefilterpåse ger långvarig sugeffekt vid dammsugning av fint damm vid renovering och arbete med elverktyg. Passar med Kärchers våt- och torrdammsugare.
Fleecefilterpåsarna KFI 489 är perfekta för dammsugning av torr och fuktig smuts och är även utmärkta för att dammsuga fint damm som uppstår vid renoveringsarbeten och arbete med elverktyg. Det extremt slitstarka fleecematerialet i fem lager med förfilter säkerställer att filterytan inte täpps till, vilket garanterar långvarig sugeffekt och optimal dammfiltrering under användning. Utvecklade som en kundanpassning för våt- och torrdammsugarna WD 4–6, KWD 4–6 och MV 4–6 från Kärcher Home & Garden. Leveransomfattning: 4 påsar.
Egenskaper och fördelar
Fleecematerial i fem lager inkl. förfilter
- För långvarig sugeffekt och optimal dammfiltrering under användning.
- För oavbrutet arbete.
- Extremt rivtålig, utmärkt för krävande användning.
Passar till Kärchers våt- och torrdammsugare WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|4
|Färg
|Grå
|Vikt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|265 x 185 x 68
Användningsområden
- För rengöring i verkstaden eller vid renoveringar.
- Torr smuts
- Våt smuts
- Verkstad
- Renovering