Fleecefilterpåsarna KFI 489 är perfekta för dammsugning av torr och fuktig smuts och är även utmärkta för att dammsuga fint damm som uppstår vid renoveringsarbeten och arbete med elverktyg. Det extremt slitstarka fleecematerialet i fem lager med förfilter säkerställer att filterytan inte täpps till, vilket garanterar långvarig sugeffekt och optimal dammfiltrering under användning. Utvecklade som en kundanpassning för våt- och torrdammsugarna WD 4–6, KWD 4–6 och MV 4–6 från Kärcher Home & Garden. Leveransomfattning: 4 påsar.