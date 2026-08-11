Filtersats AF 50
Stark prestanda med enorm effektivitet: Ersättningsförfiltret för vår luftrenare AF-50 består av H13-filtermaterial och ett lager aktivt kol. Dessutom har alla luftfilter en antibakteriell beläggning, vilken tar bort föroreningar och obehaglig lukt från luften.
H13-filtersatsen med en hög andel antibakteriellt belagt aktivt kol tar på ett tillförlitligt sätt bort ett stort antal skadliga ämnen i luften med en separationsgrad på 99,95 % för 0,3 µm partikeldiameter. Filtret fångar upp damm, fint damm, partiklar, aerosoler, patogener och till och med virus. Dessutom eliminerar den antibakteriella beläggningen av filtermaterialet bakterier och filtrerar bort lukter, kemiska ångor, VOC (flyktiga organiska föreningar) och andra skadliga ämnen från luften.
Specifikationer
Tekniska data
|Luftgenomströmning (m³/h)
|Max. 520
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|2
|Vikt (kg)
|1,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|421 x 208 x 80