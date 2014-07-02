Finmaskigt vattenfilter 100 µm. R 1"
Finmaskigt vattenfilter, 100 μm, max. temperatur 60 °C. Ansluts till högtryckstvätten. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 1”.
Finmaskigt vattenfilter, 100 μm, för temperaturer på max. 60 °C. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Ansluts till högtryckstvätten. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 1”.
Specifikationer
Tekniska data
|Vattenförsörjning (tum)
|1″
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4