Finmaskigt vattenfilter 100 µm. R 1"

Finmaskigt vattenfilter, 100 μm, max. temperatur 60 °C. Ansluts till högtryckstvätten. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 1”.

Finmaskigt vattenfilter, 100 μm, för temperaturer på max. 60 °C. Skyddar högtryckstvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Ansluts till högtryckstvätten. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 1”.

Specifikationer

Tekniska data

Vattenförsörjning (tum) 1″
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,4