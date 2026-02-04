Fleecefilterpåse KFI 657
Extremt rivtålig fleecefilterpåse, idealisk för att suga upp både fin och grov smuts. Passar till Kärchers textiltvättar.
KFI 657 fleecefilterpåsarna har utvecklats specifikt för SE 5 och SE 6 Signature Line samt SE 5.100 och SE 6.100 textiltvättar. Påsarna är extremt rivtåliga och säkerställer imponerande hög sugkraft och dammfiltrering. De är designade för tuff användning, till exempel för att suga upp grov och fuktig smuts. Fyra påsar ingår i leveransen.
Egenskaper och fördelar
Tre-lager fleece-material
- För hög sugkraft och effektiv dammfiltrering under användning.
Extremt rivtålig, utmärkt för krävande användning.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|4
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|425 x 530 x 12
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Torr smuts