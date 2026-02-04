KFI 657 fleecefilterpåsarna har utvecklats specifikt för SE 5 och SE 6 Signature Line samt SE 5.100 och SE 6.100 textiltvättar. Påsarna är extremt rivtåliga och säkerställer imponerande hög sugkraft och dammfiltrering. De är designade för tuff användning, till exempel för att suga upp grov och fuktig smuts. Fyra påsar ingår i leveransen.