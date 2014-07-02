Flexibel sugslang för elverktyg, 2 delar, NW 35
Flexibel sugslang (1 m) med adapter för anslutning till elverktygens dammutsug (t.ex. sticksågar, slipmaskiner, borrar, hyvlar etc.)
Flexibel sugslang (1 m) med adapter för anslutning till elverktygens dammutsug, t.ex. sticksågar, slipmaskiner, borrar, hyvlar etc. Dammet sugs genast upp och sprids inte i rummen eller luften. En perfekt lösning vid snabba arbeten utan att behöva städa efteråt.
Egenskaper och fördelar
Adapter för elhandverktyg
- För anslutning av sugslangen till utsuget på elhandverktyget
- För direkt uppsugning av damm/smuts under användning
Flexibel inställning av sugslangen
- Mer rörelsefrihet
- Enkelt och praktiskt att använda
Tillbehörsset för alla Kärchers Home & Garden våt- och torrdammsugare
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (-del)
|2
|Nominell standardbredd (DN) (mm)
|35
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|1220 x 41 x 41
Användningsområden
- Verkstad
- Renovering