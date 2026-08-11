Flexibelt handmunstycke
Kitet med flexibelt handmunstycke och tillhörande ultrafin mikrofiberduk är perfekt för att rengöra envis smuts från plana och böjda ytor (t.ex. handfat) i kök och badrum.
Det flexibla handmunstyckes-kitet består av ett handmunstycke med flexibla sidovingar och en högkvalitativ ultrafin mikrofiberduk. Tillsammans ger de optimala rengöringsresultat på svåråtkomliga plana och böjda ytor. Handmunstycket anpassar sig automatiskt till ytan med ett lätt tryck. Tack vare den speciella öglekonstruktionen i det textila materialet fångar duken effektivt upp smuts. Den höga ångpermeabiliteten möjliggör utmärkt och hygienisk rengöring – även hörn och kanter blir rena på nolltid. Med hjälp av kardborresystemet kan duken fästas på handmunstycket snabbt och enkelt. Under användning sitter duken säkert på plats och glider inte. Efter rengöring kan den använda duken tas bort från handmunstycket utan att behöva komma i kontakt med smuts.
Egenskaper och fördelar
Flexibila sidovingarDet flexibla handmunstycket anpassar sig enkelt efter kurvorna på exempelvis handfat och badkar. Mikrofiberduken rengör ett brett utbud av ytor effektivt utan att lämna kvar smuts. De avsmalnande sidovingarna gör det enkelt att rengöra även svåråtkomliga områden, t.ex. bakom kranar.
Högkvalitativ mikrofiberdukDen speciella strukturen på tyget säkerställer särskilt bra smutsupptagning och grundliga rengöringsresultat. Kan maskintvättas i upp till 60°C. Använd inte sköljmedel.
Praktiskt system med kardborrebandMikrofiberduken fästs enkelt på handmunstycket genom att trycka på den. Mikrofiberduken glider inte under rengöringen
Tyg som täcker alla sidor av handmunstycket.
- För rengöring av hörn, kanter och andra svåråtkomliga områden utan ansträngning.
- Skyddar möbler från repor.
Liten storlek
- Handmunstyckets storlek gör det lämpligt för medelstora ytor.
Specifikationer
Tekniska data
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|160 x 170 x 55
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Användningsområden
- Handfat
- Kakel
- Fönster och glasytor
- Duschkabin/badkar
- Arbetsytor i köket
- Spishällar
- Ugn
- Köksfläktar