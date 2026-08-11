Det flexibla handmunstyckes-kitet består av ett handmunstycke med flexibla sidovingar och en högkvalitativ ultrafin mikrofiberduk. Tillsammans ger de optimala rengöringsresultat på svåråtkomliga plana och böjda ytor. Handmunstycket anpassar sig automatiskt till ytan med ett lätt tryck. Tack vare den speciella öglekonstruktionen i det textila materialet fångar duken effektivt upp smuts. Den höga ångpermeabiliteten möjliggör utmärkt och hygienisk rengöring – även hörn och kanter blir rena på nolltid. Med hjälp av kardborresystemet kan duken fästas på handmunstycket snabbt och enkelt. Under användning sitter duken säkert på plats och glider inte. Efter rengöring kan den använda duken tas bort från handmunstycket utan att behöva komma i kontakt med smuts.