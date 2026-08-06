Flexibelt spolrör, 1050 mm

Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.

Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga får du ha adapter emellan eller ta art nr 6394-6540. Munstycke ingår ej. Välj efter vattenflöde. För litet hål ger ett för högt tryck tillbaka mot pumpen medan ett för stort hål gör att maskinen inte bygger upp rätt tryck.

Specifikationer

Tekniska data

Max. arbetstryck (bar) 210
Längd (mm) 1050
Temperatur (°C) Max. 150
Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,7
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