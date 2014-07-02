Flexibelt spolrör, 1050 mm

Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon.

1 050 mm flexibelt spolrör med justerbar vinkel från 20° till 140°. Perfekt för rengöring av svåråtkomliga områden, som hängrännor, biltak, underreden eller hjulhus.

Specifikationer

Tekniska data

Max. arbetstryck (bar) 210
Längd (mm) 1050
Temperatur (°C) Max. 150
Anslutningsgänga M22 x 1,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,4