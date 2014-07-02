Flexibelt spolrör, 1050 mm
Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon.
1 050 mm flexibelt spolrör med justerbar vinkel från 20° till 140°. Perfekt för rengöring av svåråtkomliga områden, som hängrännor, biltak, underreden eller hjulhus.
Specifikationer
Tekniska data
|Max. arbetstryck (bar)
|210
|Längd (mm)
|1050
|Temperatur (°C)
|Max. 150
|Anslutningsgänga
|M22 x 1,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,4