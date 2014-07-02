Förfilter av rostfritt stål, stort
Det avtagbara förfiltret av rostfritt stål ökar driftsäkerheten hos den dränkbara pumpen och skyddar pumphjulet mot igensättning. Passar alla dränkbara pumpar med nivåsensor.
Avtagbart filter i rostfritt stål skyddar pumphjulet mot stopp orsakat av grova smutspartiklar och säkerställer driftsäkerheten. Avtagbart filter i rostfritt stål finns till följande dränkbara pumpar: SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 och SCP 16000.
Egenskaper och fördelar
Avtagbart filter i rostfritt stål
- Avtagbart förfilter som enkelt klickas fast på pumpen. Skyddar pumphjulet mot stopp till följd av grenar eller smutspartiklar och ökar driftsäkerheten.
Förfilter för dränkbara pumpar, stort
- Passar Kärcher SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 och SCP 16000
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|210 x 210 x 70
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Skyddar den dränkbara pumpen mot grova smutspartiklar.