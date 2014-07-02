Förfilter av rostfritt stål, stort

Det avtagbara förfiltret av rostfritt stål ökar driftsäkerheten hos den dränkbara pumpen och skyddar pumphjulet mot igensättning. Passar alla dränkbara pumpar med nivåsensor.

Avtagbart filter i rostfritt stål skyddar pumphjulet mot stopp orsakat av grova smutspartiklar och säkerställer driftsäkerheten. Avtagbart filter i rostfritt stål finns till följande dränkbara pumpar: SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 och SCP 16000.

Egenskaper och fördelar
Avtagbart filter i rostfritt stål
  • Avtagbart förfilter som enkelt klickas fast på pumpen. Skyddar pumphjulet mot stopp till följd av grenar eller smutspartiklar och ökar driftsäkerheten.
Förfilter för dränkbara pumpar, stort
  • Passar Kärcher SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 och SCP 16000
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,4
Mått (L × B × H) (mm) 210 x 210 x 70
Användningsområden
  • Skyddar den dränkbara pumpen mot grova smutspartiklar.