Förlängningskabe till RCX

När det gäller laddningsstationen eller RTK-antennen till RCX gör förlängningskabeln det möjligt att förlänga anslutningen till strömförsörjningen med tio meter.

Förlängningskabeln ger dig större flexibilitet när du installerar laddningsstationen eller RTK-antennen. Om det inte finns något eluttag i omedelbar närhet av den önskade installationsplatsen hjälper kabeln till att överbrygga avståndet.

Egenskaper och fördelar
Tio meter större arbetsradie vid förlängning av strömkabeln
Kan användas för laddningsstationen eller RTK-antennen
Väderbeständighet och skyddsklass bibehålls
Specifikationer

Tekniska data

Kabellängd (m) 10
Färg Svart
Vikt (kg) 0,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,5
Kompatibla maskiner
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