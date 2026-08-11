Förlängningskabe till RCX
När det gäller laddningsstationen eller RTK-antennen till RCX gör förlängningskabeln det möjligt att förlänga anslutningen till strömförsörjningen med tio meter.
Förlängningskabeln ger dig större flexibilitet när du installerar laddningsstationen eller RTK-antennen. Om det inte finns något eluttag i omedelbar närhet av den önskade installationsplatsen hjälper kabeln till att överbrygga avståndet.
Egenskaper och fördelar
Tio meter större arbetsradie vid förlängning av strömkabeln
Kan användas för laddningsstationen eller RTK-antennen
Väderbeständighet och skyddsklass bibehålls
Specifikationer
Tekniska data
|Kabellängd (m)
|10
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,5