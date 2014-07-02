Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME

Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadaptrar.

Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadaptrar.

Specifikationer

Tekniska data

Färg Silver
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,1
Kompatibla maskiner
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