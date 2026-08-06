Förlängningsslang till SC 1
Med förlängningsslangen till SC 1 kan du enkelt rengöra även svåråtkomliga ställen som hörn och nischer.
Med SC förlängningsslang kan du enkelt rengöra även svåråtkomliga ställen som hörn och nischer. Övriga tillbehör (manuellt munstycke, powermunstycke osv.) kan enkelt anslutas när som helst.
Egenskaper och fördelar
Kompatibel med andra tillbehör
- Behovsbaserad anslutning av tillbehör som t.ex. manuellt munstycke, rundborste eller powermunstycke till förlängningsslang.
Flexibel förlängningsslang för problemfri rengöring
- Enkel rengöring av svåråtkomliga ytor.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|375 x 51 x 220
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Arbetsytor i köket
- Rengör avlopp
- Diskbänk/handfat
- Beslag
- Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
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