Förlängt EasyPress-spolhandtag ansl. 11mm hane/AVS
Detta förlängda spolhandtag har ett intergrerat spolrör och anslutningshål som passar slangar med 11mm hane/AVS koppling. Har du en ny EASY!Force maskin och vill använda detta handtag så behövs adapter emellan.
Detta förlängda spolhandtag har ett intergrerat spolrör och anslutningshål som passar slangar med 11mm hane/AVS koppling. Har du en slang med hona M22 så kan du köpa adapter 4421-7390 så får du en utvändig gänga på handtaget.
Specifikationer
Tekniska data
|Anslutningsgänga
|M22 x 1,5
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,1