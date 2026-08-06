FR Classic, M22/M18
FR Classic är instegsmodellen av ytrengörare. Den är 300 mm i diameter. En roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej, välj efter vattenflöde. Enbart direkt kompatibel med spolrör som har M18 gänga. Motsvarande för EASY!Lock är 2111-0160
FR Classic är instegsmodellen av ytrengörare. Den är 300 mm i diameter. En roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Den har ett imponerande arbetstryck på 150 bar och ett vattenflöde på 600 liter i timmen vid 40 °C. Observera att munstycken ingår ej, välj efter vattenflöde. Enbart direkt kompatibel med spolrör som har M18 gänga. Motsvarande för EASY!Lock är 2111-0160. Munstycken är 028= 2885-4360, 034 = 2885-3130, 040 = 2885-3120
Specifikationer
Tekniska data
|Anslutningsgänga
|M 18
|Vikt (kg)
|1,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,1