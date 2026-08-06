FR Classic är instegsmodellen av ytrengörare. Den är 300 mm i diameter. En roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Den har ett imponerande arbetstryck på 150 bar och ett vattenflöde på 600 liter i timmen vid 40 °C. Observera att munstycken ingår ej, välj efter vattenflöde. Enbart direkt kompatibel med spolrör som har M18 gänga. Motsvarande för EASY!Lock är 2111-0160. Munstycken är 028= 2885-4360, 034 = 2885-3130, 040 = 2885-3120