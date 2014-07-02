Frottédukar, set

2 frottédukar + 3 frottéöverdrag. Luddfria, absorberande och slitstarka.

Set med bomullsdukar av hög kvalitet, innehållande 2 stora golvdukar och 3 överdrag för handmunstycket. Golvdukarna anbringas på det stora golvmunstycket och överdragen dras bara över handmunstycket. Starka, högabsorberande och luddfria frottéhanddukar absorberar smutsen effektivt. Idealiska för rengöring av PVC-, linoleum-, klinker- och naturstensgolv.

Egenskaper och fördelar
Dukar till golvmunstycke tillverkat i högkvalitativ bomull
  • Smutsen avlägsnas enkelt och absorberas av tyget
  • Kan tvättas i maskin 60°C
Överdrag till handmunstycke, tillverkat i högkvalitativ bomull
  • Smutsen avlägsnas enkelt och absorberas av tyget
  • Kan tvättas i maskin 60°C
Specifikationer

Tekniska data

Färg Vit
Vikt (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
Mått (L × B × H) (mm) 265 x 65 x 200
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Arbetsytor i köket
  • Kakel
  • Duschkabin/badkar
  • Spishällar
  • Köksfläktar
  • Kylskåp (invändigt/utvändigt)
  • Hårda golv