Frottédukar, set
2 frottédukar + 3 frottéöverdrag. Luddfria, absorberande och slitstarka.
Set med bomullsdukar av hög kvalitet, innehållande 2 stora golvdukar och 3 överdrag för handmunstycket. Golvdukarna anbringas på det stora golvmunstycket och överdragen dras bara över handmunstycket. Starka, högabsorberande och luddfria frottéhanddukar absorberar smutsen effektivt. Idealiska för rengöring av PVC-, linoleum-, klinker- och naturstensgolv.
Egenskaper och fördelar
Dukar till golvmunstycke tillverkat i högkvalitativ bomull
- Smutsen avlägsnas enkelt och absorberas av tyget
- Kan tvättas i maskin 60°C
Överdrag till handmunstycke, tillverkat i högkvalitativ bomull
- Smutsen avlägsnas enkelt och absorberas av tyget
- Kan tvättas i maskin 60°C
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|265 x 65 x 200
Användningsområden
- Arbetsytor i köket
- Kakel
- Duschkabin/badkar
- Spishällar
- Köksfläktar
- Kylskåp (invändigt/utvändigt)
- Hårda golv