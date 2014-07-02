Set med bomullsdukar av hög kvalitet, innehållande 2 stora golvdukar och 3 överdrag för handmunstycket. Golvdukarna anbringas på det stora golvmunstycket och överdragen dras bara över handmunstycket. Starka, högabsorberande och luddfria frottéhanddukar absorberar smutsen effektivt. Idealiska för rengöring av PVC-, linoleum-, klinker- och naturstensgolv.