G 120 Q Spolhandtag Full Control

G 120 Q Full controll spolhandtag med display för vilket tryck du använder. Med Quick Connect-anslutning

Med hjälp av display som visar vilket tryck du använder kan du säkerställa att du jobbar med rätt tryck för olika underlag. Vid justering av trycket mellan SOFT/MEDIUM & HARD så visas valt tryck i displayen. Handtaget är utrustat med Quick Connect-anslutning. Passar till K3 Full Control.

Egenskaper och fördelar
Spolhandtag till Kärchers Power Control och Full Control högtryckstvättar i prestandaklassen K 3
  • För enkelt byte av spolhandtaget.
Lättläst manuell display för tryckinställningar och läge för rengöringsmedel
  • För enkelt val av lämplig trycknivå för det valda objektet som ska rengöras.
Quick Connect-adapter
  • Quick Connector-system för enkel anslutning till spolhandtag och högtrycksslang.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,6
Mått (L × B × H) (mm) 432 x 42 x 216