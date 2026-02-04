G 120 Q Spolhandtag Full Control
G 120 Q Full controll spolhandtag med display för vilket tryck du använder. Med Quick Connect-anslutning
Med hjälp av display som visar vilket tryck du använder kan du säkerställa att du jobbar med rätt tryck för olika underlag. Vid justering av trycket mellan SOFT/MEDIUM & HARD så visas valt tryck i displayen. Handtaget är utrustat med Quick Connect-anslutning. Passar till K3 Full Control.
Egenskaper och fördelar
Spolhandtag till Kärchers Power Control och Full Control högtryckstvättar i prestandaklassen K 3
- För enkelt byte av spolhandtaget.
Lättläst manuell display för tryckinställningar och läge för rengöringsmedel
- För enkelt val av lämplig trycknivå för det valda objektet som ska rengöras.
Quick Connect-adapter
- Quick Connector-system för enkel anslutning till spolhandtag och högtrycksslang.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|432 x 42 x 216