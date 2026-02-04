Kontrollerad rengöring med högtrycksspolhandtaget G 180 Q Smart Kontroll. Utrustad med LED-display för att indikera tryckinställningar och läge för rengöringsmedel. LED-displayen är lätt att läsa av under alla väderförhållanden. Det extra boost-läget säkerställer att allt envist smuts försvinner med en knapptryckning. Förutom spolhandtagets tryckinställningar, kan man enkelt och bekvämt justera trycket via Home & Garden applikationen. Högtrycksspolhantaget, inklusive Quick Connect adaptern, passar alla Kärcher-högtryckstvättar i Smart Control sortimentet.