G 180 Q Smart Control
Högtrycksspolhandtag med LED-display för att indikera olika tryckinställningar och läge för rengöringsmedel. Passar till alla Kärcher högtryckstvättar i Smart Control sortimentet.
Kontrollerad rengöring med högtrycksspolhandtaget G 180 Q Smart Kontroll. Utrustad med LED-display för att indikera tryckinställningar och läge för rengöringsmedel. LED-displayen är lätt att läsa av under alla väderförhållanden. Det extra boost-läget säkerställer att allt envist smuts försvinner med en knapptryckning. Förutom spolhandtagets tryckinställningar, kan man enkelt och bekvämt justera trycket via Home & Garden applikationen. Högtrycksspolhantaget, inklusive Quick Connect adaptern, passar alla Kärcher-högtryckstvättar i Smart Control sortimentet.
Egenskaper och fördelar
Det valda trycket visas på LCD-displayen
Styrs via appen Kärcher Home & Garden
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|552 x 48 x 225