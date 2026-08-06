Golvmunstyckesats EasyFix
Med ett praktiskt system med kardborreband och kompatibel mikrofiberduk för golv: Golvmunstyckessatsen EasyFix för ångtvättar gör det möjligt att byta duk utan att komma i kontakt med smuts.
Golvmunstycket EasyFix för ångtvättar kommer med en kompatibel golvduk i mikrofiber och garanterar fantastiska rengöringsresultat på hårda golv – till och med i hörn och längs kanter. Tack vare systemet med kardborreband kan de snabbt och lätt fästas vid golvmunstycket: Tryck bara fast golvrengöringsduken på golvmunstycket EasyFix så är den redo att användas. Efter rengöring kan mikrofibergolvduken tas bort från golvmunstycket EasyFix utan att man behöver komma i kontakt med smuts. Det är bara att ställa sig på den nedre remmen som sitter fast vid duken och sedan dra golvmunstycket bort och uppåt.
Egenskaper och fördelar
Praktiskt system med kardborreband
- Tryck bara golvrengöringsduken mot golvmunstycket EasyFix för att fästa den.
- Golvrengöringsduken glider inte vid rengöring.
Rem nedtill på golvrengöringsduken
- Du behöver inte komma i kontakt med smuts när du byter duk. Ställ dig bara på den nedre remmen och dra golvmunstycket bort och uppåt.
Innovativ lamellteknik
- Tack vare lamellen distribueras ångan jämnt över rengöringsytan och mikrofibergolvduken.
Flexibel munstycksled
- Ergonomisk och effektiv rengöring oberoende av användarens längd.
- Perfekt för att nå under möbler.
Golvrengöringsduk som täcker alla sidor av golvmunstycket
- För rengöring av hörn, kanter och andra svåråtkomliga områden utan ansträngning.
Högkvalitativa
- Optimalt lossande av smuts och hög uppsamlingsnivå för utmärkt rengöringsresultat på alla hårda ytor.
- Kan maskintvättas i upp till 60°C. Använd inte sköljmedel.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|314 x 177 x 97
Kompatibla maskiner
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Hårda golv
- Kakel