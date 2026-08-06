Golvmunstycket EasyFix för ångtvättar kommer med en kompatibel golvduk i mikrofiber och garanterar fantastiska rengöringsresultat på hårda golv – till och med i hörn och längs kanter. Tack vare systemet med kardborreband kan de snabbt och lätt fästas vid golvmunstycket: Tryck bara fast golvrengöringsduken på golvmunstycket EasyFix så är den redo att användas. Efter rengöring kan mikrofibergolvduken tas bort från golvmunstycket EasyFix utan att man behöver komma i kontakt med smuts. Det är bara att ställa sig på den nedre remmen som sitter fast vid duken och sedan dra golvmunstycket bort och uppåt.