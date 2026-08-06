Golvrengöringssats EasyFix för SC 1
Renlighet utan att bli smutsig: Med golvrengöringssatsen EasyFix för SC 1 omvandlas den handhållna ångtvätten snabbt till en 2-i-1 ångmopp.
Från handhållen ångtvätt till 2-i-1-ångmopp på bara några sekunder: Den praktiska golvrengöringssatsen EasyFix till SC 1 gör det möjligt. Använd bara systemet med kardborreband för att fästa mikrofibergolvduken vid golvmunstycket EasyFix och anslut munstycket till de två förlängningsrören (varje rör är 0,5 m) på SC 1. Därefter kan du rengöra det hårda golvet grundligt. Golvrengöringssatsen EasyFix ingår i standardleveransen för SC 1 EasyFix.
Egenskaper och fördelar
Golvrengöringssatsen EasyFix kan enkelt kopplas samman med SC 1
- Golvmunstycket EasyFix kan snabbt kopplas in i enheten utan ansträngning tillsammans med ångtvättens rör.
Praktiskt system med kardborreband
- Golvrengöringsduken går lätt att fästa vid golvmunstycket genom att helt enkelt trycka fast den.
- Golvrengöringsduken glider inte vid rengöring.
Rem nedtill på golvrengöringsduken
- Du behöver inte komma i kontakt med smuts när du byter duk. Ställ dig bara på den nedre remmen och dra golvmunstycket bort och uppåt.
Innovativ lamellteknik
- Tack vare lamellen distribueras ångan jämnt över rengöringsytan och mikrofibergolvduken.
Flexibel munstycksled
- Ergonomisk och effektiv rengöring oberoende av användarens längd.
- Perfekt för att nå under möbler.
Golvrengöringsduk som täcker alla sidor av golvmunstycket
- För rengöring av hörn, kanter och andra svåråtkomliga områden utan ansträngning.
Högkvalitativa
- Optimalt lossande av smuts och hög uppsamlingsnivå för utmärkt rengöringsresultat på alla hårda ytor.
- Kan maskintvättas i upp till 60°C. Använd inte sköljmedel.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|517 x 43 x 40
Kompatibla maskiner
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Hårda golv
- Kakel