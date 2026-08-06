Från handhållen ångtvätt till 2-i-1-ångmopp på bara några sekunder: Den praktiska golvrengöringssatsen EasyFix till SC 1 gör det möjligt. Använd bara systemet med kardborreband för att fästa mikrofibergolvduken vid golvmunstycket EasyFix och anslut munstycket till de två förlängningsrören (varje rör är 0,5 m) på SC 1. Därefter kan du rengöra det hårda golvet grundligt. Golvrengöringssatsen EasyFix ingår i standardleveransen för SC 1 EasyFix.