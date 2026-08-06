Golvrengöringsset Classic för SC 1
Med den praktiska golvsatsen Comfort omvandlas den handhållna ångtvätten snabbt till en 2-i-1-ångmopp.
Förvandla din handhållna ångtvätt till en 2-i-1-ångmopp på bara några sekunder med golvrengöringssetet Classic. Anslut bara Classic golvmunstycke med duken och rören till din SC 1 och påbörja en grundlig rengöring av alla slags hårda golv. Golvrengöringssetet ingår i SC 1:s standardgolvset.
Egenskaper och fördelar
Säkringsmekanism för fastsättning av duk
- Enkel fastsättning av rengöringsduken på golvmunstycket.
Innovativa lameller på golvmunstyckets rengöringsyta.
- Optimala resultat tack vare effektiv användning av ånga och rengöringsduk över hela ytan på munstycket.
Golvsatsen Comfort är lätt att sätta fast
- Den praktiska anslutningen gör att golvmunstycket snabbt och enkelt kan anslutas till ångtvättens rör.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|247 x 50 x 568
Användningsområden
- Hårda golv
- Kakel