Golvrengöringsset Classic för SC 1

Med den praktiska golvsatsen Comfort omvandlas den handhållna ångtvätten snabbt till en 2-i-1-ångmopp.

Förvandla din handhållna ångtvätt till en 2-i-1-ångmopp på bara några sekunder med golvrengöringssetet Classic. Anslut bara Classic golvmunstycke med duken och rören till din SC 1 och påbörja en grundlig rengöring av alla slags hårda golv. Golvrengöringssetet ingår i SC 1:s standardgolvset.

Egenskaper och fördelar
Säkringsmekanism för fastsättning av duk
  • Enkel fastsättning av rengöringsduken på golvmunstycket.
Innovativa lameller på golvmunstyckets rengöringsyta.
  • Optimala resultat tack vare effektiv användning av ånga och rengöringsduk över hela ytan på munstycket.
Golvsatsen Comfort är lätt att sätta fast
  • Den praktiska anslutningen gör att golvmunstycket snabbt och enkelt kan anslutas till ångtvättens rör.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,7
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,9
Mått (L × B × H) (mm) 247 x 50 x 568
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Hårda golv
  • Kakel