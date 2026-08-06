Förvandla din handhållna ångtvätt till en 2-i-1-ångmopp på bara några sekunder med golvrengöringssetet Classic. Anslut bara Classic golvmunstycke med duken och rören till din SC 1 och påbörja en grundlig rengöring av alla slags hårda golv. Golvrengöringssetet ingår i SC 1:s standardgolvset.