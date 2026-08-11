Från handhållen ångtvätt till mopp på några sekunder: det praktiska golvrengöringssetet EasyFix till SC 1 Multi gör det möjligt. Fäst enkelt den universella golvduken på EasyFix golvmunstycket med hjälp av kardborrsystemet och anslut munstycket till de två förlängningsrören (vardera 0,5 m) på SC 1 Multi – sedan kan du börja rengöra hårda golv direkt. Den universella golvduken med sin speciella öglestruktur säkerställer särskilt god smutsupptagning. Den höga ångpermeabiliteten möjliggör utmärkta och hygieniskt rena rengöringsresultat i hörn och kanter. Golvrengöringssetet EasyFix ingår som standard i leveransen för SC 1 Multi & Up.