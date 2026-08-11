Golvrengöringsset till SC1 Multi
Rengöring utan att behöva komma i kontakt med smuts: med golvrengöringssetet EasyFix till SC 1 Multi kan du snabbt förvandla den handhållna ångtvätten till en golvmopp.
Från handhållen ångtvätt till mopp på några sekunder: det praktiska golvrengöringssetet EasyFix till SC 1 Multi gör det möjligt. Fäst enkelt den universella golvduken på EasyFix golvmunstycket med hjälp av kardborrsystemet och anslut munstycket till de två förlängningsrören (vardera 0,5 m) på SC 1 Multi – sedan kan du börja rengöra hårda golv direkt. Den universella golvduken med sin speciella öglestruktur säkerställer särskilt god smutsupptagning. Den höga ångpermeabiliteten möjliggör utmärkta och hygieniskt rena rengöringsresultat i hörn och kanter. Golvrengöringssetet EasyFix ingår som standard i leveransen för SC 1 Multi & Up.
Egenskaper och fördelar
Enkel fastsättning av golvmunstyckeset EasyFix Large på SC 1 Multi
- Golvmunstycket EasyFix kan snabbt kopplas in i enheten utan ansträngning tillsammans med ångtvättens rör.
Mikrofiber av premiumkvalitet
- Den särskilda öglestrukturen i duken säkerställer extra bra smutsupptagning och grundliga rengöringsresultat på alla förseglade hårda ytor.
- Kan maskintvättas i upp till 60°C. Använd inte sköljmedel.
Praktiskt system med kardborreband
- Golvrengöringsduk som lätt ansluts till golvmunstycket genom att trycka på det.
- Golvrengöringsduken glider inte vid rengöring.
Rem nedtill på golvrengöringsduken
- Du behöver inte komma i kontakt med smuts när du byter duk. Ställ dig bara på den nedre remmen och dra golvmunstycket bort och uppåt.
- Användningsområde (t.ex. för separation av kök och badrum) kan anges i ett fält på fotfliken.
Innovativ lamellteknik
- Tack vare lamellen distribueras ångan jämnt över rengöringsytan och mikrofibergolvduken.
Flexibel munstycksled
- Ergonomisk och effektiv rengöring oberoende av användarens längd.
- Perfekt för att nå under möbler.
Golvrengöringsduk som täcker alla sidor av golvmunstycket
- För rengöring av hörn, kanter och andra svåråtkomliga områden utan ansträngning.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,9
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Hårda golv
- Kakel