HEPA 13-Filter till VC 2
HEPA hygienfilter (EN 1822:1998) till Kärchers dammsugare VC 3. Filtrerar säkert och tillförlitligt de minsta partiklarna såsom pollen och allergiframkallande partiklar. Perfekt för allergiker.
Goda nyheter för allergiker och astmatiker. HEPA-hygienfiltret (EN 1822:1998) ser till att luften som lämnar dammsugaren till och med är renare än rumsluften. Mycket fin smuts som t.ex. pollen och andra allergiframkallande partiklar filtreras tillförlitligt bort.
Egenskaper och fördelar
Tvättbart
Högeffektiv filtreringskraft
Passar för allergiker
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Färg
|Silver
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|156 x 109 x 25
Användningsområden
- Torr smuts