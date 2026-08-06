Vid rengöring av maskiner, fordon, underreden, fasader, tak med mera med högtryckstvättar finns det ofta ställen som är svåra eller omöjliga att nå med spolröret. Den ledade kopplingen löser detta problem. Med en steglös vinkeljustering på upp till 120° når du enkelt svåråtkomliga ställen så att hela föremålet rengörs. Monteras enkelt direkt på högtryckstvättens spolrör eller teleskopspolrör.