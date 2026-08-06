Högtrycksslang, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
10 m högtrycksslang (ID 6) med EASY!Lock skruvkoppling i bägge ändar. 250 bar, ANTI!Twist.
10 m högtrycksslang (ID 6) med EASY!Lock-skruvkoppling i bägge ändar. 250 bar, ANTI!Twist. Enbart direkt kompatibel med EASY!Force maskiner. Ytterligare data: DN 6/155 °C. Läs mer om nya EasyForce, EASY!Lock och adaptrar här: https://www.kaercher.com/se/professional/hoegtryckstvaettar/easy-force-spolhandtag.html
Specifikationer
Tekniska data
|ID ( )
|ID 6
|Temperatur (°C)
|Max. 155
|Max. tryck (bar)
|250
|Längd (m)
|10
|Anslutningsgänga
|2 x EASY!Lock
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,9