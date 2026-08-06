10 m högtrycksslang (ID 6) med EASY!Lock-skruvkoppling i bägge ändar. 250 bar, ANTI!Twist. Enbart direkt kompatibel med EASY!Force maskiner. Ytterligare data: DN 6/155 °C. Läs mer om nya EasyForce, EASY!Lock och adaptrar här: https://www.kaercher.com/se/professional/hoegtryckstvaettar/easy-force-spolhandtag.html