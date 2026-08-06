Högtrycksslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist

10 m högtrycksslang (ID 8) med EASY!Lock-skruvkoppling i bägge ändar. Tål 315 bar, har ANTI!Twist. Enbart direkt kompatibel med EASY!Force maskiner. Läs mer om nya EasyForce, EasyLock och adaptrar här: https://www.kaercher.com/se/professional/hoegtryckstvaettar/easy-force-spolhandtag.html

Specifikationer

Tekniska data

ID ( ) ID 8
Temperatur (°C) Max. 155
Max. tryck (bar) 315
Längd (m) 10
Anslutningsgänga 2 x EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 2,5
Högtrycksslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
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