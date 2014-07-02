Högtrycksslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5
Högtrycksslang på 10 m ID8, 315bar. Anslutningen i bägge ändar är M22 hona så den används främst för förlängning. Man förlänger alltid vid honan på slangen så har du hane 11 mm/AVS så behövs adapter.
Högtrycksslang på 10 m ID8, 315 bar. Anslutningen i bägge ändar är M22 hona och används främst för förlängning. Man förlänger alltid vid honan på slangen så har du hane 11 mm/AVS så behövs adapter 4424-0040. När man skarvar ihop två slangar så behövs en skarvkoppling som är utv. M22 åt bägga håll. Denna heter 4403-0020. Observera att EASY!Lock slangar är ej kompatibla med denna förlängning utan att man har andra adaptrar emellan.
Specifikationer
Tekniska data
|ID ( )
|ID 8
|Temperatur (°C)
|Max. 155
|Max. tryck (bar)
|315
|Längd (m)
|10
|Anslutningsgänga
|2 x M22 x 1,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,5