Högtrycksslang på 10 m ID8, 315 bar. Anslutningen i bägge ändar är M22 hona och används främst för förlängning. Man förlänger alltid vid honan på slangen så har du hane 11 mm/AVS så behövs adapter 4424-0040. När man skarvar ihop två slangar så behövs en skarvkoppling som är utv. M22 åt bägga håll. Denna heter 4403-0020. Observera att EASY!Lock slangar är ej kompatibla med denna förlängning utan att man har andra adaptrar emellan.