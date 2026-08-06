Högtrycksslang 15 m med ANTI!Twist som klarar 250 bar. Slangen har EASY!Lock koppling i ena änden och 11mm hane i andra (också kallat AVS). Lämplig om du exempelvis har en maskin med vinda som kräver 11mm hane och du vill byta till nya EasyForce handtaget. Har du exempelvis ett handtag med M22 gänga eller hål för 11mm hane så behövs adapter emellan. Läs mer om nya EasyForce, EASY!Lock och adaptrar här: https://www.kaercher.com/se/professional/hoegtryckstvaettar/easy-force-spolhandtag.html