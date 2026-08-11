Högtrycksslang, 15 m, ID 8, 315 bar

Högtrycksslang 15 m med ANTI!Twist, klarar 315 bar. Slangen har EASY!Lock koppling i båda ändarna.

Högtrycksslang 15 m med ANTI!Twist, klarar 315 bar. Slangen har EASY!Lock koppling i båda ändarna. Med patenterad roterande AVS-avtryckarpistolkontakt och manuell koppling. Läs mer om nya EasyForce, EASY! Lock och adaptrar här: https://www.kaercher.com/se/professional/hoegtryckstvaettar/easy-force-spolhandtag.html

Specifikationer

Tekniska data

ID (mm) ID 8
Temperatur (°C) Max. 155
Max. tryck (bar) 315
Längd (m) 15
Vikt inkl. förpackning (kg) 3,3