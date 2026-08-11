Högtrycksslang 15 m med ANTI!Twist, klarar 315 bar. Slangen har EASY!Lock koppling i båda ändarna. Med patenterad roterande AVS-avtryckarpistolkontakt och manuell koppling. Läs mer om nya EasyForce, EASY! Lock och adaptrar här: https://www.kaercher.com/se/professional/hoegtryckstvaettar/easy-force-spolhandtag.html