Högtrycksslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x koppling för AVS-slangvinda
20 m, med patenterad AVS-anslutning i spolhandtaget (vridbar infästning). M 22 x 1,5 med brytskydd, DN 8/155 °C/315 bar.
20 m högtrycksslang (M 22 x 1,5) med böjskydd. Med patenterad, roterande AVS-anslutning för spolhandtag och manuell koppling. Ytterligare data: DN 8/155 °C/315 bar.
Specifikationer
Tekniska data
|ID ( )
|ID 8
|Temperatur (°C)
|Max. 155
|Max. tryck (bar)
|315
|Längd (m)
|20
|Anslutningsgänga
|1 x M22 x 1,5 / 1 x koppling för AVS-slangvinda
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4,8