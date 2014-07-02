Högtrycksslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x koppling för AVS-slangvinda

20 m, med patenterad AVS-anslutning i spolhandtaget (vridbar infästning). M 22 x 1,5 med brytskydd, DN 8/155 °C/315 bar.

20 m högtrycksslang (M 22 x 1,5) med böjskydd. Med patenterad, roterande AVS-anslutning för spolhandtag och manuell koppling. Ytterligare data: DN 8/155 °C/315 bar.

Specifikationer

Tekniska data

ID ( ) ID 8
Temperatur (°C) Max. 155
Max. tryck (bar) 315
Längd (m) 20
Anslutningsgänga 1 x M22 x 1,5 / 1 x koppling för AVS-slangvinda
Vikt inkl. förpackning (kg) 4,8