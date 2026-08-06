Högtrycksslang Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock

Specifikationer

Tekniska data

ID ( ) ID 8
Temperatur (°C) Max. 155
Längd (m) 10
Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 3,1
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