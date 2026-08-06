Högtrycksslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med EASY!Force maskin samt EASY!Lock vinda.

Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med EASY!Force maskin samt EasyLock vinda.Läs mer om nya EASY!Force, EASY!Lock och adaptrar här: https://www.kaercher.com/se/professional/hoegtryckstvaettar/easy-force-spolhandtag.html

Specifikationer

Tekniska data

ID ( ) ID 8
Temperatur (°C) Max. 155
Max. tryck (bar) 400
Längd (m) 1,5
Anslutningsgänga 2 x EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,8
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