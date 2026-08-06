Högtrycksslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med EASY!Force maskin samt EASY!Lock vinda.
Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med EASY!Force maskin samt EasyLock vinda.Läs mer om nya EASY!Force, EASY!Lock och adaptrar här: https://www.kaercher.com/se/professional/hoegtryckstvaettar/easy-force-spolhandtag.html
Specifikationer
Tekniska data
|ID ( )
|ID 8
|Temperatur (°C)
|Max. 155
|Max. tryck (bar)
|400
|Längd (m)
|1,5
|Anslutningsgänga
|2 x EASY!Lock
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,8
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