Högtrycksslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Högtrycksslang Longlife 10m ID8, 400bar, EASY!Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist
Högtrycksslang i Longlife kvalitet (Förstärkt med två lager höghållfast ståltråd), 10 m med ANTI!Twist som klarar hela 400 bar. Slangen har EasyLock koppling i ena änden och 11mm hane i andra (också kallat AVS). Lämplig om du exempelvis har en maskin med vinda som kräver 11mm hane och du vill byta till nya EasyForce handtaget. Har du exempelvis ett handtag med M22 gänga eller hål för 11mm hane så behövs adapter emellan. Läs mer om nya EASY!Force, EASY!Lock och adaptrar här: https://www.kaercher.com/se/professional/hoegtryckstvaettar/easy-force-spolhandtag.html
Specifikationer
Tekniska data
|ID ( )
|ID 8
|Temperatur (°C)
|Max. 155
|Max. tryck (bar)
|400
|Längd (m)
|10
|Anslutningsgänga
|2 x EASY!Lock
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3,8
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