Högtrycksslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
10 m högtrycksslang i Longlifekvalitet vilket innebär att den är förstärkt med två lager ståltråd. I bägge ändar är det M 22 honor vilket innebär att den är i första hand tänkt för förlängning och den är ej direkt kompatibel med EASY!Force maskiner.
10 m högtrycksslang i Longlifekvalitet vilket innebär att den är förstärkt med två lager ståltråd. I bägge ändar är det M 22 honor vilket innebär att den är i första hand tänkt för förlängning och den är ej direkt kompatibel med EASY!Force maskiner. Man förlänger alltid vid honan på slangen så har du hane 11mm/AVS så behövs adapter 4424-0040. När man skarvar ihop två slangar så behövs en skarvkoppling som är utv. M22 åt bägga håll. Denna heter 4403-0020.
Specifikationer
Tekniska data
|ID ( )
|ID 8
|Temperatur (°C)
|Max. 155
|Max. tryck (bar)
|400
|Längd (m)
|10
|Anslutningsgänga
|2 x M22 x 1,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3,7