Högtrycksslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x koppling för AVS-slangvinda
20 m högtrycksslang i Longlifekvalitet vilket innebär att den är förstärkt med två lager ståltråd. 11 mm hane/ AVS-anslutning i ena änden och M 22 i den andra innebär att den ej är direkt kompatibel med EASY!Force maskiner. Med böjskydd.
20 m högtrycksslang i Longlifekvalitet vilket innebär att den är förstärkt med två lager ståltråd. 11 mm hane/ AVS-anslutning i ena änden och M 22 i den andra innebär att den ej är direkt kompatibel med EASY!Force maskiner utan då krävs adapter emellan. Med böjskydd. Det handtag som passar för 11mm stolpe heter 4775-4630. Vill du byta det till ett EASY!Force handtag får du köpa adapter 4111-0320 för att göra om 11mm hanen till EASY!Lock.
Specifikationer
Tekniska data
|ID ( )
|ID 8
|Temperatur (°C)
|Max. 155
|Max. tryck (bar)
|400
|Längd (m)
|20
|Anslutningsgänga
|1 x M22 x 1,5 / 1 x koppling för AVS-slangvinda
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,5