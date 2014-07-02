20 m högtrycksslang i Longlifekvalitet vilket innebär att den är förstärkt med två lager ståltråd. 11 mm hane/ AVS-anslutning i ena änden och M 22 i den andra innebär att den ej är direkt kompatibel med EASY!Force maskiner utan då krävs adapter emellan. Med böjskydd. Det handtag som passar för 11mm stolpe heter 4775-4630. Vill du byta det till ett EASY!Force handtag får du köpa adapter 4111-0320 för att göra om 11mm hanen till EASY!Lock.