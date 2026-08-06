Högtrycksslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.

Högtrycksslang i Longlife kvalitet (Förstärkt med två lager höghållfast ståltråd), 20 m med ANTI!Twist som klarar hela 400 bar och 155°C. Slangen har EASY!Lock-skruvkoppling i bägge ändar och därmed enbart direkt kompatibel med EASY!Force maskiner. Läs mer om nya EASY!Force, EASY!Lock och adaptrar här: https://www.kaercher.com/se/professional/hoegtryckstvaettar/easy-force-spolhandtag.html

Specifikationer

Tekniska data

ID ( ) ID 8
Temperatur (°C) Max. 155
Max. tryck (bar) 400
Längd (m) 20
Anslutningsgänga 2 x EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 7
Högtrycksslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibla maskiner
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