Högtrycksslang i Longlife kvalitet (Förstärkt med två lager höghållfast ståltråd), 20 m med ANTI!Twist som klarar hela 400 bar och 155°C. Slangen har EASY!Lock-skruvkoppling i bägge ändar och därmed enbart direkt kompatibel med EASY!Force maskiner. Läs mer om nya EASY!Force, EASY!Lock och adaptrar här: https://www.kaercher.com/se/professional/hoegtryckstvaettar/easy-force-spolhandtag.html