20 m högtrycksslang i Longlifekvalitet vilket innebär att den är förstärkt med två lager ståltråd. I bägge ändar är det M 22 honor vilket innebär att den är i första hand tänkt för förlängning och den är ej direkt kompatibel med EASY!Force maskiner. Man förlänger alltid vid honan på slangen så har du hane 11mm/AVS så behövs adapter 4424-0040. När man skarvar ihop två slangar så behövs en skarvkoppling som är utv. M22 åt bägga håll. Denna heter 4403-0020.