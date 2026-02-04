Hushållskit
Praktisk tillbehörssats för växling mellan torrt golvmunstycke och möbelmunstycke. Lämplig för alla våt- och torrdammsugare och spray- och sugrengörare från Kärcher Home & Garden.
Med sitt omkopplingsbara torra golvmunstycke och möbelmunstycke inkluderar hushållssatsen de perfekta tillbehören för många vanliga hushållsrengöringsuppgifter. Golvmunstycket växlas med en fotomkopplare, vilket gör det lämpligt för både heltäckningsmattor och hårda golv, medan det praktiska möbelmunstycket med två trådlyftare är utmärkt för skonsam dammsugning av stoppade möbler och annan klädsel.
Egenskaper och fördelar
Omkopplingsbart sugmunstycke
- Den har en ergonomisk fotomkopplare som gör att man snabbt och enkelt kan justera golvmunstycket för olika golvbeläggningar (t.ex. matta eller laminat/parkett).
- Symbolerna för mattor och hårda golv, som man känner igen från torrdammsugare, gör det mycket enkelt att välja rätt inställning.
Inklusive parkeringsclip (kan endast användas för WD-dammsugare)
- Kan fästas på golvmunstycket om så önskas.
- Utformad för snabb och enkel parkering av sugrör och munstycke under avbrott i arbetet.
Möbelmunstycke med två trådlyftare
- För skonsam och grundlig rengöring av möbelklädslar, stoppade möbler och textilytor.
Tillbehörssats för alla våt- och torrdammsugare, samt spray- och sugrengörare, från Kärcher Home & Garden
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (-del)
|3
|Nominell standardbredd (DN) (mm)
|ID 35
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|260 x 65 x 257
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Mattor
- Hårda golv
- Klädsel/stoppning
- Stoppade möbler
- Madrasser