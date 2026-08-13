eco!Booster TR 040 Professional

eco!Booster spolmunstycke med 50% högre ytkapacitet än Kärchers power munstycke. Idealisk för känsliga ytor. För både kall - och hetvattentvättar. (munstycksstorlek 040)

eco!Booster imponerar med ökad strålspridning för högre effektivitet, minskad energianvändning och vattenförbrukning. Ytkapaciteten är 50 % högre än Kärcher power nozzle, idealisk för känsliga ytor som putsade fasader eller träväggar. Lämplig för högtryckstvättar med kallt och varmt vatten (upp till 85 °C), kompatibel med EASY!Lock och har munstycksstorlek 040. Det revolutionerande munstyckskonceptet drar in luft för att rikta vattenstrålen, vilket ger imponerande rengöringsresultat på kortare tid.

Egenskaper och fördelar
50 % högre vatteneffektivitet¹⁾
  • Sparar vatten.
50 % högre energieffektivitet¹⁾
  • Sparar energi.
Mycket mångsidig användning
  • Särskilt lämplig för känsliga ytor som färg eller trä.
Specifikationer

Tekniska data

Tryck (bar) Max. 300
Temperatur (°C) Max. 85
Munstycksstorlek ( ) 40
Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,5

¹⁾ Baserat på 50 % mer yta som kan rengöras med samma mängd energi och vatten jämfört med Kärchers standard flatstråle.

HydroBooster JET TR 040 Professional
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Användningsområden
  • Fasadrengöring
  • Fordonsrengöring
  • Rengöring av djurstall inom lantbruk