Med sin moderna design, intuitiva styrning och varierade betalningsalternativ erbjuder K!Control en smidig och säker start- och betalningsprocess för självtvättsystem. Maskinen har en integrerad kortterminal och en elektronisk polletteläsare, vilket gör det möjligt för kunderna att betala för sina tvättprogram flexibelt med antingen polletter eller kontaktlös betalning. Manöverpanelen, med en stor 7-tums display och ett vred, vägleder kunderna visuellt och intuitivt genom varje tvättprogram. Displayen visar återstående tid och saldo i realtid, så att kunden alltid har full överblick. Som tillval kan K!Control utrustas med ett stativ för en framträdande och lättillgänglig placering. Den kan även förses med belysta LED-lister på sidorna.