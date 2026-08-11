K!Control imponerar med sin moderna design och sitt enkla handhavande. Den är framtagen för att användas tillsammans med externa betalsystem och gör det smidigt för kunderna att starta sina tvättprogram. Manöverpanelen, med en stor 7-tums display och ett vred, vägleder kunderna visuellt och intuitivt genom varje tvättprogram för ett perfekt tvättresultat. Displayen visar återstående tid och saldo i realtid, så att kunden alltid har full kontroll över sin fordonstvätt. Som tillval kan K!Control utrustas med ett stativ för en framträdande och lättillgänglig placering. Den kan även förses med belysta LED-lister på sidorna.