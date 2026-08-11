Med sin moderna design, intuitiva styrning och varierade betalningsalternativ erbjuder K!Control en smidig och säker start- och betalningsprocess för självtvättsystem. Programväljaren har en integrerad kortterminal som gör det möjligt för kunderna att betala för sina tvättprogram kontaktlöst. Manöverpanelen, med en stor 7-tums display och ett vred, vägleder kunderna visuellt och intuitivt genom varje tvättprogram. Displayen visar återstående tid och saldo i realtid, så att kunden alltid har full överblick. Som tillval kan K!Control utrustas med ett stativ för en framträdande och lättillgänglig placering. Den kan även förses med belysta LED-lister på sidorna.