K!Control SB R2W
K!Control för gör-det-själv-tvättsystem med kortterminal
Med sin moderna design, intuitiva styrning och varierade betalningsalternativ erbjuder K!Control en smidig och säker start- och betalningsprocess för självtvättsystem. Programväljaren har en integrerad kortterminal som gör det möjligt för kunderna att betala för sina tvättprogram kontaktlöst. Manöverpanelen, med en stor 7-tums display och ett vred, vägleder kunderna visuellt och intuitivt genom varje tvättprogram. Displayen visar återstående tid och saldo i realtid, så att kunden alltid har full överblick. Som tillval kan K!Control utrustas med ett stativ för en framträdande och lättillgänglig placering. Den kan även förses med belysta LED-lister på sidorna.
Egenskaper och fördelar
Manöverpanel med stor 7-tums display och vred
- Fullständig översikt över din tvätt
- Visar återstående tid eller kvarvarande saldo.
Kortterminal
- Enkel, kontaktlös betalning i tvättbåset.
Stativ som tillval
- Möjlighet till framträdande placering.
- Hög synlighet och enkel åtkomst.
Specifikationer
Tekniska data
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|17,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|500 x 380 x 280
Videos
Användningsområden
- Start- och betalsystem för gör-det-själv-tvättar