K!Control SB R2W

K!Control för gör-det-själv-tvättsystem med kortterminal

Med sin moderna design, intuitiva styrning och varierade betalningsalternativ erbjuder K!Control en smidig och säker start- och betalningsprocess för självtvättsystem. Programväljaren har en integrerad kortterminal som gör det möjligt för kunderna att betala för sina tvättprogram kontaktlöst. Manöverpanelen, med en stor 7-tums display och ett vred, vägleder kunderna visuellt och intuitivt genom varje tvättprogram. Displayen visar återstående tid och saldo i realtid, så att kunden alltid har full överblick. Som tillval kan K!Control utrustas med ett stativ för en framträdande och lättillgänglig placering. Den kan även förses med belysta LED-lister på sidorna.

Egenskaper och fördelar
Manöverpanel med stor 7-tums display och vred
  • Fullständig översikt över din tvätt
  • Visar återstående tid eller kvarvarande saldo.
Kortterminal
  • Enkel, kontaktlös betalning i tvättbåset.
Stativ som tillval
  • Möjlighet till framträdande placering.
  • Hög synlighet och enkel åtkomst.
Specifikationer

Tekniska data

Vikt inkl. förpackning (kg) 17,3
Mått (L × B × H) (mm) 500 x 380 x 280
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Användningsområden
  • Start- och betalsystem för gör-det-själv-tvättar