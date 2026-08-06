Kedjan för det 20 cm långa sågsvärdet på den batteridrivna teleskopstången PSW 18-20 kan fästas snabbt och enkelt tack vare det lättanvända kedjespänningssystemet. Teleskopstången ger optimal kapprestanda varje gång, samtidigt som den är mycket hållbar och mångsidig. Kedjans låga vibrationsvärde är också imponerande.