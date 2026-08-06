Kedja 30 cm
Låga vibrationer och enkel att byta ut: kedjan för det 20 cm långa bladet på den batteridrivna teleskopstången PSW 18-20 ger kapningar av hög kvalitet varje gång.
Kedjan för det 20 cm långa sågsvärdet på den batteridrivna teleskopstången PSW 18-20 kan fästas snabbt och enkelt tack vare det lättanvända kedjespänningssystemet. Teleskopstången ger optimal kapprestanda varje gång, samtidigt som den är mycket hållbar och mångsidig. Kedjans låga vibrationsvärde är också imponerande.
Egenskaper och fördelar
Högkvalitativ kedja
- Uppnå alltid kapningar av högsta resultat med den batteridrivna teleskopsågen från Kärcher.
Det är enkelt att byta ut kedjan
- Att byta ut kedjan med det lättanvända kedjespänningssystemet är enkelt.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Silver
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|330 x 35 x 5
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Grenar