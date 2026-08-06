Klädselmunstycket ger utmärkta rengöringsresultat tack vare sin smidiga undersida och fyra extra breda trådhöjare, som fäster perfekt på ytan vid dammsugning. Detta gör att smuts, särskilt djurhår, snabbt och effektivt sugs upp från textilytor i bil och hem. Klädselmunstycket har en generös arbetsbredd på 180 millimeter och är kompatibelt med Kärchers våt- och torrdammsugare samt textiltvättar.