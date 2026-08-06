Klädselmunstycke för päls
Extra brett klädselmunstycke som effektivt tar bort smuts, särskilt päls, från textilier i bil och hem med Kärchers våt- och torrdammsugare samt textiltvättar.
Klädselmunstycket ger utmärkta rengöringsresultat tack vare sin smidiga undersida och fyra extra breda trådhöjare, som fäster perfekt på ytan vid dammsugning. Detta gör att smuts, särskilt djurhår, snabbt och effektivt sugs upp från textilytor i bil och hem. Klädselmunstycket har en generös arbetsbredd på 180 millimeter och är kompatibelt med Kärchers våt- och torrdammsugare samt textiltvättar.
Egenskaper och fördelar
Extra brett munstycke (arbetsbredd 180 mm) med smidig undersida och fyra extra breda trådhöjare
- Ger förbättrad rengöringsprestanda och tidsbesparing jämfört med det vanliga klädselmunstycket.
Passar alla Kärchers Home & Garden våt- och torrdammsugare samt textiltvättar
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Nominell standardbredd (DN) (mm)
|NW 35
|Arbetsbredd (mm)
|180
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|180 x 75 x 95
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Bagagelucka
- Baksätet
- Bilsäten
- Fotutrymmen
- Golvmattor
- Husdjurskorgar- och bäddar
- Klädsel/stoppning
- Stoppade möbler
- Madrasser
- Hushållstextilier, t.ex. gardiner eller kuddfodral