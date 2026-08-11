Klämfäste till RCX

Flexibel montering av RTK-antennen på horisontella eller vertikala element via en fastspänningsmekanism.

Klämfästet ger större flexibilitet vid installationen av RTK-antennen. Allt du behöver göra är att sätta in antennhuvudet i fästet och sedan skruva fast det på horisontella element med hjälp av fastspänningsanordningen. Fästet kan enkelt växlas från horisontellt till vertikalt i ett enda steg. En fri sikt på 100° mot himlen måste säkerställas. Det kan monteras på trädgårdsstaket, balkonger, klätterställningar och liknande.

Egenskaper och fördelar
Säkert fäste
  • RTK-antennen kan monteras stadigt i ett säkert läge med hjälp av skruvmekanismen.
Flexibel montering
  • Klämfästet öppnar upp många möjligheter för montering på horisontella eller vertikala element som trädgårdsstaket, balkonger, klätterställningar med mera.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,7
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,8
Mått (L × B × H) (mm) 290 x 110 x 135
Kompatibla maskiner
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