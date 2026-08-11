Klämfäste till RCX
Flexibel montering av RTK-antennen på horisontella eller vertikala element via en fastspänningsmekanism.
Klämfästet ger större flexibilitet vid installationen av RTK-antennen. Allt du behöver göra är att sätta in antennhuvudet i fästet och sedan skruva fast det på horisontella element med hjälp av fastspänningsanordningen. Fästet kan enkelt växlas från horisontellt till vertikalt i ett enda steg. En fri sikt på 100° mot himlen måste säkerställas. Det kan monteras på trädgårdsstaket, balkonger, klätterställningar och liknande.
Egenskaper och fördelar
Säkert fäste
- RTK-antennen kan monteras stadigt i ett säkert läge med hjälp av skruvmekanismen.
Flexibel montering
- Klämfästet öppnar upp många möjligheter för montering på horisontella eller vertikala element som trädgårdsstaket, balkonger, klätterställningar med mera.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|290 x 110 x 135