Klämfästet ger större flexibilitet vid installationen av RTK-antennen. Allt du behöver göra är att sätta in antennhuvudet i fästet och sedan skruva fast det på horisontella element med hjälp av fastspänningsanordningen. Fästet kan enkelt växlas från horisontellt till vertikalt i ett enda steg. En fri sikt på 100° mot himlen måste säkerställas. Det kan monteras på trädgårdsstaket, balkonger, klätterställningar och liknande.