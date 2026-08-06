koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget

Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.

Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget. Observera att detta är EasyLock koppling. Har du systemet med M22/M18 så heter övergången istället 4402-0220

Specifikationer

Tekniska data

Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
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