Koppling M22/M18 för munstycke direkt på handtaget
Denna är till för när du vill ha munstycke och tillbehör direkt på spolhandtaget inkl. munstycksförskruvning. Kopplingen är inv M22 och utv M18 så den är ej kompatibel med EASY!Lock tillbehör/handtag.
Denna är till för när du vill ha munstycke och tillbehör direkt på spolhandtaget inkl. munstycksförskruvning. Kopplingen är inv M22 och utv M18 så den är ej kompatibel med EASY!Lock tillbehör/handtag.
Specifikationer
Tekniska data
|Anslutningsgänga
|M22 x 1,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1