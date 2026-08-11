Laddstation till WV 5

Laddstation till den batteridrivna fönstertvätten WV 5

Den moderna laddstationen till den batteridrivna fönstertvätten WV 5 kan fungera som laddnings- och förvaringsstation för endast batteriet eller för hela den batteridrivna fönstertvätten.

Egenskaper och fördelar
Attraktiv design
  • Laddstation med snygg och tilltalande design
Behändig laddare
  • Om fönstertvätten och batteriet är i laddstationen samtidigt så laddas fönstertvätten först och sedan extra batteriet.
Förvaringsfack för elkabel
  • Praktisk förvaring av sladden under laddstationen
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 1
Färg Svart
Vikt (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,5
Mått (L × B × H) (mm) 200 x 132 x 50
Kompatibla maskiner
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