Laddstation till WV 5
Laddstation till den batteridrivna fönstertvätten WV 5
Den moderna laddstationen till den batteridrivna fönstertvätten WV 5 kan fungera som laddnings- och förvaringsstation för endast batteriet eller för hela den batteridrivna fönstertvätten.
Egenskaper och fördelar
Attraktiv design
- Laddstation med snygg och tilltalande design
Behändig laddare
- Om fönstertvätten och batteriet är i laddstationen samtidigt så laddas fönstertvätten först och sedan extra batteriet.
Förvaringsfack för elkabel
- Praktisk förvaring av sladden under laddstationen
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|200 x 132 x 50