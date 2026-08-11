Lock för mopplåda
Tillbehör till mopplådan på våra städvagnar: lock till mopplådan för att täcka 5-litershinkar. Skyddar din rengöringsflotta och dina dukar mot inträngande smuts på ett tillförlitligt sätt.
Tillbehör till mopplådan på våra städvagnar: lock till mopplådan för att täcka 5-litershinkar. Skyddar din rengöringsflotta och dina dukar mot inträngande smuts på ett tillförlitligt sätt.
Specifikationer
Tekniska data
|Vikt utan tillbehör (kg)
|0,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|550 x 240 x 15
Användningsområden
- Golv - våt rengöring