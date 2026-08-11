Lock för mopplåda

Tillbehör till mopplådan på våra städvagnar: lock till mopplådan för att täcka 5-litershinkar. Skyddar din rengöringsflotta och dina dukar mot inträngande smuts på ett tillförlitligt sätt.

Tillbehör till mopplådan på våra städvagnar: lock till mopplådan för att täcka 5-litershinkar. Skyddar din rengöringsflotta och dina dukar mot inträngande smuts på ett tillförlitligt sätt.

Specifikationer

Tekniska data

Vikt utan tillbehör (kg) 0,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,4
Mått (L × B × H) (mm) 550 x 240 x 15
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Golv - våt rengöring