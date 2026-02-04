Som en del av 3-stegsfiltersystemet med cyklon, luftintag och HEPA- eller svampfilter, filtrerar luftintagsfiltret finare partiklar från luften under dammsugningen innan luften sedan rengörs igen av avgasfiltret (HEPA 12 eller avgasskumfiltret, beroende på enhet). Vår rekommendation är att regelbundet rengöra luftintagsfiltret genom att knacka på ansamlat damm och använda filterrengöringsverktyget från Kärcher. Kompatibel med VC 4 Premium , VC 6 Premium och VC 7.